Meer dan 10.000 studenten mogen niet aan academiejaar beginnen wegens te weinig studiepunten

Bij het begin van hun loopbaan, krijgen studenten 140 studiepunten. Om aan een academiejaar te beginnen, moeten ze er daar 60 van "betalen". Slagen ze voor dat jaar, dan krijgen ze die 60 punten terug. "Maar als je niet slaagt voor een vak, dan verlies je punten. Als je voor de helft van je vakken niet geslaagd bent, dan ben je 30 punten kwijt, en hou je nog maar 110 punten over. Doe je dat in het tweede jaar nog eens, dan heb je er nog maar 80", legt Brecht Warnez uit. Hij is Vlaams parlementslid voor CD&V en doceert zelf aan de UGent. "Zo kun je na drie, vier, vijf jaar plots geen 60 studiepunten meer overhouden, en dus niet aan een volledig academiejaar beginnen. De universiteit of hogeschool kan je dan weigeren, of verhoogd inschrijvingsgeld vragen."