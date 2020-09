Na verschillende incidenten: stijgt agressie tegen fietsers? "Een goede fietser is een dode fietser"

"Heroes for Zero", een organisatie die zich inzet voor verkeersveiligheid in Brussel, klaagt online-haat tegen fietsers aan op sociale media. De organisatie heeft screenshots genomen in een Brusselse Facebookgroep, waarin verschillende gebruikers zich zeer agressief uitlaten tegenover fietsers.

"In deze Facebookgroepen zie je verschillende commentaren: "Waarom is er geen bloed op het fietspad?", "Een goede fietser is een dode fietser", "als ik iemand aanrijd, zorg ik dat ik de job ook afmaak", ... Dat soort uitlatingen zijn onrustwekkend. We hebben schrik dat het legitimiteit verleent aan agressie in de echte wereld", zegt Pieter Fannes van Heroes for Zero.

De beheerder van de Facebookpagina waarop de haatdragende reacties werden gevonden, laat weten dat zijn pagina 16.000 leden heeft en het onmogelijk is om alle reacties te modereren. Maar haat en agressie hebben volgens de beheerder geen plaats op zijn pagina.

