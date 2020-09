Natuurpunt wil nachtverbod op robotmaaiers: gevaar voor egels en andere nachtdieren

Egels zijn dus kwetsbare dieren en komen steeds minder vaak voor. Maar als u met een aantal zaken rekening houdt, wordt uw tuin een veilige plek voor hen. Negen tips van Natuurpunt:

1. Zorg voor beschutting.

2. Kies voor inheemse plantensoorten.

3. Kies voor een haag in plaats van een omheining.

4. Voorzie een egelpoortje als je toch een omheining hebt.

5. Voorzie een loopplankje als je een vijver hebt.

6. Vermijd insecticiden en slakkenkorrels.

7. Voorzie extra voedsel (maar geen melk!)

8. Vermijd het gebruik van draad of gaas in je tuin.

9. Hou de hond 's nachts binnen of in een ren



Meer informatie over bovenstaande tips vindt u op de website van Natuurpunt.