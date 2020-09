Nederland houdt Gouden Koets voorlopig op stal (of liever: in het museum)

Die discussie zal volop worden gevoerd tijdens de tentoonstelling van de Gouden Koets in het Amsterdam Museum. Vanaf volgende maand zullen Nederlanders geïnterviewd worden over hun kennis van en mening over het omstreden rijtuig. Die informatie zal worden verweven in de tentoonstelling. Bezoekers zullen volgens het Amsterdam Museum kunnen "meepraten over uiteenlopende thema's die verbonden zijn met de Gouden Koets als Nederlands cultureel erfgoed. Hierin is ook aandacht voor de verschillende perspectieven op de geschiedenis."