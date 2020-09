Moeite om op tijd te gaan slapen? Weet dat uw "opblijfwraak" vervelende gevolgen kan hebben

Vooral avondtypes zijn dus gevoelig voor opblijfwraak en een van hun partners in crime daarbij is vaak de smartphone, de tablet of de televisie. "We zijn de maker van onze eigen slaap", legt Smolders uit, "en daarom moeten we vanaf 20 uur ’s avonds in principe de dag beginnen af te bouwen. Avondtypes daarentegen beginnen dan zelfs nog opnieuw op te bouwen . En als je die periode ook nog vult met je blootstellen aan blauw licht (het licht van onze smartphones), dan heb je nog meer kans dat je je brein klaarwakker maakt en helemaal niet meer kunt slapen."