Oplossing voor lange busritten in het buitengewoon onderwijs: "Een voor- en naschoolse opvang maakt de kinderen veel rustiger"

Ook de 11-jarige zoon van Els d'Hollander zal gebruikmaken van die opvang. Het gezin is blij met de oplossing. "Door zijn autismestoortis en ADHD kwam onze zoon na een lange rit overprikkeld aan op school", zegt d'Hollander. "Nu kunnen we hem zelf afzetten. Dat is niet zo moeilijk, want zo vroeg in de ochtend is er nog weinig verkeer." Momenteel vangt de school Triolo zo'n 20 kinderen op.