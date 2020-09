Burgemeesters trekken coronalessen uit Ronde van Frankrijk: "Niemand op hellingen tijdens Ronde van Vlaanderen"

In Maarkedal willen ze ook geen risico nemen na de chaotische beelden in Frankrijk. De Steenbeekdries, de Taaienberg en de Eikenberg liggen op ongeveer 40 kilometer van de aankomst van de Ronde van Vlaanderen. Daar mag nu geen volk naartoe. Burgemeester van Maarkedal Joris Nachtergaele (N-VA) in de Ochtend bij Radio 1: "We moeten met alle burgemeesters samen een sterk signaal geven, anders wordt de situatie oncontroleerbaar", zegt Nachtergaele. "Hier in de streek is de ronde een sociaal gebeuren. Mensen spreken af met familie en vrienden en er worden barbecues georganiseerd. Ook alle Bed and Breakfasts zijn dan volgeboekt. We kunnen die mensen nu niet toelaten op die hellingen."