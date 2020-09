Politie Brussel-Noord krijgt opleiding om te leren omgaan met intimidatie en seksueel geweld: "Hopen dat meer mensen klacht indienen"

Agenten zullen ook zelf mensen contacteren als ze problemen opmerken op de sociale media, zegt Audrey Dereymaeker van de politiezone Brussel-Noord: "We hebben vastgesteld dat slachtoffers vaak twijfelen om een klacht in te dienen. De stap om naar de politie te gaan, is vaak te groot. Als we dus iets verdacht zien op sociale media, reageren we proactief. Op die manier weten slachtoffers wie ze moeten contacteren in onze politiezone, zodat ze makkelijker een klacht kunnen indienen."