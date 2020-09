Politie Meise zoekt getuigen en beelden van vechtpartij

Zaterdag gingen in Meise twee groepen jongeren elkaar te lijf met flessen en baseballknuppels in deelgemeente Oppem. Verschillende politiekorpsen moesten tussenbeide komen, maar uiteindelijk raakte niemand ernstig gewond. Het is niet voor het eerst dat het onrustig is in de sociale woonwijk. Vorig jaar werd op oudejaarsavond nog een wagen in brand gestoken.