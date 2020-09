Politie Voorkempen brengt zwarte verkeerspunten in kaart: scholen moeten alle (bijna-) ongevallen melden

De politie wil ook van de kleinere ongevallen op de hoogte zijn, omdat ze zo te weten kunnen komen waar de gevaarlijke punten liggen op weg naar school. “We willen al deze plekken in kaart brengen”, zegt Iris Denies van politie Voorkempen.

"Als we bijvoorbeeld zien dat er op een bepaald kruispunt op hetzelfde tijdstip verschillende ongevallen gebeuren, dan kunnen we de situatie daar gaan bekijken. Is er misschien een probleem met de verlichting? Zou het helpen als we extra verlichting of ledverlichting aanbrengen? Zo kunnen we kort op de bal spelen voor we overgaan tot preventieve of repressieve handhaving.”

Om het aantal ongevallen in kaart te brengen, krijgen de scholen een standaard formulier toegestuurd. Dat kunnen ze anoniem invullen wanneer één van de leerlingen met de fiets of te voet op weg naar school een ongeval heeft gehad in het verkeer.