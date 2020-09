Politie zoekt met helikopter naar gevluchte verdachte in Schelle

Rond 5 uur vanmorgen is een auto gecrasht in de Steenwinkelstraat in Schelle, na een kilometerslange politieachtervolging die startte in Nederland. Er werd 1 man van 22 opgepakt, een andere verdachte vluchtte in een maïsveld. Ondanks een zoekactie met een politiehelikopter, kon de persoon niet meer gevonden worden. In de koffer van de auto zijn zakken met cannabis teruggevonden.