Proces dodelijk fietsongeval Nikita Everaert vandaag van start

Volgens de verkeersdeskundige van het parket was er geen sprake van een dodehoekongeval. Net daarom riep het overlijden van Nikita veel vragen op over de verkeersveiligheid langs de N70 in Oostakker. Zo stond het bewuste kruispunt al sinds 2002 op een lijst van zwarte punten. Na het ongeval werden een aantal kleine aanpassingen doorgevoerd. Er kwamen aparte verkeerslichten voor fietsers én verhoogde verkeerseilanden.

Een volwaardige heraanleg bleef uit maar zou vandaag wel in de startblokken staan. Tegen 2021 zouden de werken starten. Na het overlijden van Nikita bleef haar familie strijden voor meer veiligheid in het verkeer. De mama van Nikita trok in maart dit jaar nog naar het kabinet van Lydia Peeters (Open Vld). Daar sprak ze 'in naam van haar dochter' met de minister over het bewuste kruispunt.