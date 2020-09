Psychiatrische instelling plaatst tent en woonwagen om bezoek coronaproof buiten te ontvangen

“Er zijn verschillende voordelen aan die buitenruimtes die we willen creëren”, zegt Willem De Muer, zorgmanager in Amadeus in Mortsel. “Enerzijds is het beter om bezoek te ontvangen waar meer ruimte is om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Anderzijds weten we ook dat langdurig binnen zitten en weinig sociaal contact hebben een psychische stoornis niet ten goede komt.”

Om het bezoek buiten te ontvangen, wil het psychiatrisch centrum een oude woonwagen en een Marquee-tent, een mini-formaat van de festivaltent van pukkelpop, gebruiken. Deze worden buiten op hun terrein geplaatst. Om het project mee mogelijk te maken, geeft de Koning Boudewijnstichting 20.000 euro. Over twee maanden zou alles klaar moeten zijn.