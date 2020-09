Rodania-muziekje opnieuw te horen tijdens wielerwedstrijden: "Een koers zonder Rodania is als een café zonder bier"

"De mensen zijn Rodania nog niet vergeten", vertelt Wim Ruelens. "We hebben het onlangs nog eens uitgeprobeerd tijdens de wielerwedstrijd Dwars door het Hageland, en dat was een succes. We schrokken ervan hoe de mensen ons teken deden als ze het muziekje hoorden. Veel toeschouwers lieten ook hun horloge zien toen we voorbij reden. Ook in het koersmilieu voel je wel dat het leeft. Dit muziekje is al die jaren blijven hangen bij iedereen."