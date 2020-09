Sportief directeur KSV Roeselare opgepakt op verdenking van zedenfeiten met Antwerpse minderjarigen

De man was nog maar net aangesteld bij KSV Roeselare en werd al vrij snel op non-actief gezet. De voetbalclub stelde hem zaterdag in gebreke na vermoedens van financieel gesjoemel. Dat hij ook verdacht wordt in een zedenzaak komt als een verrassing voor de club. De man zou Antwerpse jongens een contract bij een voetbalclub beloofd hebben in ruil voor seks.

"Er was een aangifte tegen de man in juni", zegt Kristof Aerts van het parket van Antwerpen. "In die aangifte staat dat hij jonge voetballers benaderd zou hebben. Hij zou die tieners allerlei beloften gedaan hebben in ruil voor seksuele diensten. We zijn een onderzoek gestart en hebben ondertussen al 5 minderjarigen tussen de 13 en de 18 jaar geïdentificeerd. Het onderzoek loopt nog, dus we kunnen niet uitsluiten dat er nog slachtoffers uit de bus zullen komen."