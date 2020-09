Stembusslag of oorlog? VS-correspondent Björn Soenens volgt grimmige karavaan van Trump-aanhangers in Oregon

Meer dan 1.000 aanhangers van de Amerikaanse president Donald Trump kwamen gisteravond samen in Oregon City, in het westen van de Verenigde Staten. In een lange karavaan trokken ze naar Salem omdat ze in Portland -waar geregeld gewelddadige protesten van kleine linkse groepen plaatsvinden - niet binnen mochten, om provocaties te voorkomen. Maar ook in Salem bleef het niet rustig. Onze correspondent Björn Soenens volgde de karavaan.