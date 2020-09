Uitgestelde eerste communies nu tijdens de zondagsmis. “Wij doen dat in Eeklo al jaren zo, het is intenser”

Het is meer werk voor de parochie om dat zelf te organiseren, geeft Van de Voorde toe. “Maar het is intenser en betrokkener.” De parochie heeft een draaiboek met vaste liederen voor de communieperiode, die kunnen de kinderen op school in de godsdienstles nog aanleren. “Het heeft een ommezwaai gevraagd, maar het is nu verworven.” Parochies pakken het nu noodgedwongen zo aan door de coronacrisis, maar misschien is er wel iets in gang gezet.