Vanaf volgend jaar worden Brugse musea duurder: "Redden wat er te redden valt"

De coronacrisis heeft de cultuursector in Brugge geen goed gedaan. Door wat extra toegangsgeld te vragen, hopen ze de situatie toch nog wat te redden. "Al zal het nooit lukken om al het verlies te dekken", zegt schepen Nico Blontrock (CD&V). "Vorig jaar hadden we in de Brugse musea 800.000 bezoekers en nu zitten we nog maar aan 200.000 bezoekers. We bouwen langzaamaan weer op, maar het is allesbehalve zoals vroeger. Die 1 of 2 euro extra zal ons echt niet redden, maar we konden ook geen 5 of 10 euro meer vragen. Dat zou voor de bezoeker helemaal niet te doen zijn. Laat ons zeggen dat het extra toegangsgeld de pijn een heel klein beetje zal verzachten voor de Brugse musea."