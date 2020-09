Verken Haspengouw eens op een originele manier: door te kruiwandelen

In de Alfonsinehoeve in Horpmaal, in Heers, zijn er al 12 jaar vakantiewoningen. Uitbaatster Hilde Steensels had gemerkt dat kruiwagens wel in trek zijn bij haar gasten: "We hadden gezien dat als we een kruiwagen vastpakten, dat de kinderen of ook volwassenen, daar graag gaan inzitten en het fijn vinden als ze daar dan mee kunnen rondrijden."

Zo ontstond het idee om enkele kruiwagens te pimpen en die ter beschikking te stellen van mensen die er een wandeling mee willen maken. "En dat pimpen", zegt Hilda, "dat betekent dat we ze met jute bekleed hebben, en er een kussen in gelegd hebben, zodat het wat comfortabel zit."

En er is ook aan de veiligheid gedacht, want de kruiwagens hebben twee wielen zodat ze niet omkantelen. En voor wie het graag wat gemakkelijker wil, zijn er twee elektrische kruiwagens. De uitbaters hebben de kruiwagens afgelopen weekend zelf uitgetest. Dat is goed verlopen, en daarom starten ze nu voor het brede publiek met het "kruiwandelen".