Vlaamse Vereniging voor Studenten: "Belangrijk dat studenten vroeger signaal krijgen dat ze in gevarenzone zitten rond studiepunten"

Couck wil dat studenten sneller het signaal krijgen dat het de verkeerde richting uitgaat. "Voor studenten is het dan verloren tijd en moeite. We moeten dat kunnen voorkomen met maatregelen waarvan we weten dat die werken, maar dat is een heel complex gegeven. Het is sowieso belangrijk dat studenten vroeger een signaal krijgen dat ze in een gevarenzone zitten. Nu komt dat vaak te laat, op het moment dat ze al even bezig zijn of misschien zelfs al te ver gevorderd zijn om zichzelf bij te sturen of iets anders te gaan doen. We moeten proberen dat te vervroegen en ervoor zorgen dat studenten die hulp nodig hebben die kunnen vinden en ook effectief geholpen kunnen worden en dat dat niet blijft bij een gesprek van een kwartier waar de student uiteindelijk weinig aan heeft."