Voetbalclub KSK Heist ontwerpt 'automatische ballenontsmetmachine'

Concreet gaat het om een vier meter lange, stalen buis waarin de voetballen besproeid worden met ozon. Dit maakt alle bacteriën onschadelijk. Even verder in de buis rollen de ballen onder UVC-lampen die de ozon neutraliseren. Het hele proces duurt in totaal zo'n vier seconden. "We hebben het gisteren geïnstalleerd en voor het eerst toegepast. Het systeem werkt goed", klinkt het bij KSK Heist.