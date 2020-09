Volledige binnenstad van Hasselt wordt één grote fietszone

Dat is duidelijker voor iedereen, denkt schepen van mobiliteit Marc Schepers (SP.A). "Bijna alle straten in de binnenstad zijn fietsstraten. Daarvoor staat op elke hoek en kant een bordje om dat aan te duiden. Maar het is voor de weggebruiker toch niet altijd even duidelijk. Het maakt het eigenlijk makkelijker om de zone binnen de kleine ring te beschouwen als 1 grote fietszone. En dan is het simpel: in die fietszone is het de fietser die voorrang heeft."