Vorst Nationaal heropent waarschijnlijk niet meer dit jaar: "Belgische topper die in november wil optreden? Graag!" 

De Sportpaleis Group hoopt om vanaf oktober opnieuw publiek te kunnen ontvangen in de Antwerpse Stadsschouwburg en de Lotto Arena. Er liggen plannen om tafel om tot 70% van de zaalcapaciteit te vullen. "Dat kan veilig en is rendabel", laat CEO Jan Van Esbroeck weten. Maar in Vorst Nationaal - dat ook onder de Sportpaleis Group valt - ligt dat kennelijk anders. "We zouden in theorie ook kunnen heropenen in oktober, maar wij werken met veel internationale artiesten en momenteel touren die gewoonweg niet", aldus Coralie Berael. "Ik denk niet dat wij shows gaan hebben in oktober of november. Heel zwaar, want normaal gezien zijn dat voor ons de drukste maanden. We hopen dat er in het voorjaar van 2021 bijvoorbeeld opnieuw Franse artiesten de grens kunnen oversteken."