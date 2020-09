Moeder van Nikita op proces dodelijk fietsongeval in Oostakker: "Tot op vandaag heb je nog geen spijt betuigd"

Tijdens het proces kwam eerst de burgerlijke partij aan bod die benadrukte wat het blijvend leed is voor de ouders en het zusje van Nikita. "Na twee jaar is dat nog even groot als toen," zegt advocaat van de burgerlijke partij Jef Vermassen. "We hebben ook benadrukt dat de man in kwestie haar niet gezien heeft, maar eigenlijk wel moèst zien. Want de expertise is heel duidelijk: hij kòn haar zien in z'n achteruitkijkspiegel. Als dat niet het geval is, is dat duidelijk het bewijs dat hij niet gekeken heeft. Het meisje had voorrrang." Daarna kwam het openbaar ministerie aan het woord. Dat vorderde behalve een celstraf van één jaar en 4.000 euro boete ook een rijverbod van één jaar. Als de man veroordeeld wordt, moet hij ook de vier proeven opnieuw afleggen.