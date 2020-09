Vrouwenraad tevreden dat Bart De Pauw voor strafrechter moet verschijnen: “Dit is bijzonder”

Dat gaat nu gebeuren. De Pauw moet voor de strafrechter verschijnen, maar er is nog niet bekend wanneer. Die strafrechter zal oordelen of De Pauw schuldig is of niet. Als hij schuldig wordt bevonden, riskeert hij tot twee jaar cel en een boete tot 2.400 euro.

De Vrouwenraad is tevreden dat De Pauw voor de strafrechter zal moeten verschijnen. “Het is bijzonder dat zoiets gebeurt”, zegt Magda De Meyer van de vrouwenraad. “Alle geweld en de Me Too-beweging hebben ertoe geleid dat hier een juridisch staartje aan komt. Dat hebben we tot op heden niet gekend. De mentaliteit bij de magistratuur is geëvolueerd in de goede zin om aandacht te hebben voor een probleem dat zo veel vrouwen treft.”