"Deze mensen zitten in permanente lockdown": "Pano" onderzoekt de steeds groeiende wachtlijsten in de gehandicaptenzorg

Nu corona ook in de Vlaamse begroting een diep gat geslagen heeft, maken onze gezinnen op de wachtlijst zich nog meer zorgen over de toekomst. Zal het wegwerken van de wachtlijsten in de gehandicaptenzorg nu helemaal de laatste prioriteit van de Vlaamse regering worden ? Of heeft het toegenomen respect voor zorgverleners tijdens de covid-crisis toch eindelijk het inzicht opgeleverd dat investeren in zorg levensnoodzakelijk is? Zijn ook mantelzorgers geen helden van de zorg ? Rita, mama van Barbara, is de excuses beu dat er voor de gehandicaptenzorg helaas niet genoeg geld is.