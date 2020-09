Oktober, december of toch pas volgend jaar? Veel aankondigingen over coronavaccin, maar welke timing is realistisch?

In eigen land zei Xavier De Cuyper, de topman van het geneesmiddelenagentschap FAGG, dat hij het vaccin bij ons verwacht tegen maart 2021. "Het proces verloopt in twee fasen", zei De Cuyper vorige week in "Terzake". "De eerste is de onderhandeling over de dosissen: wanneer en hoeveel gaan we krijgen." Het tweede element is de effectiviteit en de veiligheid. "Ik kan u 200 procent zekerheid geven. We gaan heel strikt zijn."

