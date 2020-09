Wereldrecord "worstendraaien" verpulverd in Roeselare: "Ik heb 8,5 kilometer droge worsten gemaakt"

De gedraaide worsten hangen nu te drogen in een tent voor de winkel van Dries Sentobin uit Roeselare. “De Rotary Club waar ik lid van ben, vroeg mij om iets te organiseren", zegt hij. "Ik had het idee om het wereldrecord worstendraaien te verbreken 5 jaar geleden al. De leden van mijn club vonden het allemaal onmiddellijk een goed idee.”

Het wereldrecord breken werd een stevig project. “We wilden anderen ontmoedigen door het bestaande record gewoon te verpulveren", lacht Sentobin. Ze hadden 3.000 kilo vlees en 400 kilo kruiden nodig. Sentobin huurde speciaal een tent om de worsten te drogen. “We hadden die plaats nodig, omdat de worsten eerst op tafels gelegd moesten worden voor de officiële meting."

"Nu gebruiken we ook ventilatoren uit de bouw om de worsten snel te drogen. We gaan ze dag en nacht in de gaten houden, zodat ze perfect rijpen en drogen. Ze moeten goed krokant zijn."