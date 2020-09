Wetters burgemeester wil transmigranten laten onderscheppen voor ze de snelwegparkings bereiken

Vlaams minister Lydia Peeters (Open VLD) zat dinsdag samen met de verschillende Oost-Vlaamse politiezones en lokale besturen over de transmigratieproblematiek. De voorbije jaren vonden tal van incidenten plaats met mensen die op vrachtwagens glipten aan de snelwegparkings. Op die manier hopen ze onopgemerkt het Verenigd Koninkrijk te bereiken. In Wetteren ontaardde het eind 2018 nog in een steekpartij waarbij één transmigrant om het leven kwam. De bewuste vrachtwagenparking ging door het incident drie maanden op slot.

Om de lokale politiediensten te ontlasten, wil Pardaen de transmigranten in een vroeger stadium laten onderscheppen. “De toestroom van transmigranten gebeurt vaak via het spoor”, klinkt het. “Als we die mensen sneller onderscheppen, bijvoorbeeld in de stations van Brussel, daalt de druk op onze politiezone.”

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters stelt dat ze de vragen en bekommernissen noteert. “Hiervoor moeten verschillende diensten aan tafel zitten. Zo valt de NMBS onder de bevoegdheid van federaal minister François Bellot (MR)”, stipt ze aan.