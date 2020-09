Wit-Russische oppositieleidster Maria Kolesnikova opgepakt aan grens met Oekraïne: poging tot deportatie lijkt mislukt

Tichanovskaja waarschuwde ook dat een toekomstige democratisch verkozen regering in Wit-Rusland alle verdragen die Loekasjenko nu nog sluit, zal verscheuren. Loekasjenko zou een verdrag met Rusland willen tekenen waardoor beide landen nog meer geïntegreerd zouden worden.

De Raad van Europa -opgericht in 1949- houdt toezicht op het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens en is geen instelling van de Europese Unie, maar een losser verband van landen. Rusland is daar lid van, Wit-Rusland niet.

Deze week zouden Russische en Servische troepen overigens deelnemen aan militaire oefeningen in Wit-Rusland. Dat meldt het Russische persbureau RIA. De Russische troepen zouden morgen aankomen in het land. NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg had Rusland eerder opgeroepen om zich niet militair te moeien in Wit-Rusland.