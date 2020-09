Keerpunt in Wit-Rusland? President Loekasjenko sluit vervroegde verkiezingen niet langer uit

Tegelijk kondigde hij echter aan dat hij niet van plan is om op te stappen ondanks het massale protest in zijn land en is hij niet van plan om een dialoog aan te gaan met de oppositie. Loekasjenko vindt dat hij de enige persoon is die het land kan beschermen en bovendien zei hij te vrezen dat zijn aanhangers mogelijk vervolgd zouden worden als hij ontslag zou nemen. Dat moet blijkbaar de achterban geruststellen.

Wel zei Loekasjenko dat vervroegde presidentsverkiezingen niet langer uitgesloten zijn. Dat is een staalharde eis van de verenigde oppositie die vindt dat de verkiezingen van een maand geleden frauduleus verlopen zijn. Loekasjenko heeft die overigens met 80 procent van de stemmen "gewonnen".

Wel vindt Loekasjenko dat de grondwet eerst moet aangepast worden vooraleer er sprake kan zijn van nieuwe verkiezingen. In welke zin de aanpassingen moeten gaan, is nog niet duidelijk.