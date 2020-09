100 brandwachten gezocht om havens en petrochemische bedrijven te beveiligen

Trixxo, met hoofdzetel in Hoeselt, heeft 130 kantoren in heel België. Eind vorig jaar nam het Levelplus uit het Nederlandse Goes over. Dat is gespecialiseerd in veiligheidspersoneel in de petrochemische industrie, een nichesector waarin ook Trixxo al ervaring had opgebouwd. Nu worden op korte termijn dus 100 nieuwe brand- en veilgheidswachten gezocht voor de grootste Belgische en Nederlandse havens en petrochemische sites.