Amerikaanse leger trekt de volgende weken duizenden militairen terug uit Irak

De Amerikaanse militairen hadden Irak in 2011 verlaten, maar waren er in 2014 teruggekeerd om er het Iraakse leger te helpen bij de bestrijding van de terreurgroep IS. Die had toen een groot deel van het noorden en het westen van Irak in handen, maar heeft dat grondgebied nadien verloren.

De VS-militairen zijn dan wel minder noodzakelijk, er waren tegelijk ook groeiende spanningen met pro-Iraanse sjiitische milities in Irak, zeker nadat de Amerikanen in januari de Iraanse topgeneraal Qassem Soleimani gedood hebben bij een aanval in Irak. Het Iraakse parlement heeft nadien een wet aangenomen waardoor de regering gevraagd wordt om de aanwezigheid van buitenlandse militairen te stoppen.