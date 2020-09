Antwerps rechter krijgt twee maanden rijverbod omdat ze dronken tegen auto's aanrijdt en vluchtmisdrijf pleegt

De 58-jarige vrouw, rechter bij de rechtbank van eerste aanleg in Antwerpen, ging op 12 juni 2019 naar een benoemingsreceptie van een collega op het hof van beroep. Daarna werd er nog iets gedronken in een horecazaak op het Antwerpse Zuid. Toen de vrouw iets voor zeven 's avonds naar huis wilde rijden, botste ze in de Museumstraat in Antwerpen met haar wagen tegen een container. Eén van haar wielen raakte daarbij beschadigd maar volgens getuigen, reed de vrouw gewoon door. "Waarschijnlijk een paniekreactie" verklaarde ze later.

Even verderop, botste ze in de Graaf van Hoornestraat op twee geparkeerde auto's. Ook daar reed de rechter gewoon door. Kort daarna hield de politie haar tegen op de Antwerpse Ring. Ze blies positief en haar rijbewijs werd meteen voor vijftien dagen ingetrokken.

De rechter moest voor het hof van beroep verschijnen (en niet voor de correctionele rechtbank) omdat ze als rechter "voorrecht van rechtsmacht" heeft. Dat betekent dat enkel de procureur-generaal de verdachte voor de rechter kan brengen en niet een slachtoffer. Maar tegen de uitspraak van het hof van beroep is wel geen beroep meer mogelijk.

De rechter gaf alle feiten toe, zei dat ze zich verschrikkelijk schaamde en spijt had van wat er gebeurd was. Ze werd veroordeeld tot een boete van 3.200 euro en kreeg een rijverbod van twee maanden, allebei voor de helft met uitstel. De rechter moet ook twee jaar met een alcoholslot rijden en in therapie gaan.