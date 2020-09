Antwerpse haven op zoek naar brand- en veiligheidswachten

Trixxo, een uitzendbureau met specialisatie in het outsourcen van veiligheidswachten in ondermeer de haven van Antwerpen en Gent, is dringend op zoek naar honderd brand- en veiligheidswachten. Veel bedrijven zijn na de coronacrisis weer aan het opstarten en hebben daarvoor nood aan toezichthouders. Brand- en veiligheidswachten kijken erop toe dat het onderhoud en de herstellingen in petrochemische bedrijven op een veilige manier kunnen gebeuren. "Van de 100 mensen die we nu zoeken, hebben we er 80 nodig voor Antwerpen", zegt Frank Vliegen van uitzendbureau Trixxo.