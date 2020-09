Beschermen komkommers en roken écht tegen corona? 5 tips om je weg te vinden in het kluwen van 50.000 coronastudies

Het stond drie maanden geleden te lezen op heel wat nieuwssites: je bloedgroep bepaalt mee je risico om zwaar ziek te worden als je besmet wordt met het coronavirus. Mensen met bloedgroep A ontwikkelen vaker ernstige symptomen. Wie bloedgroep O heeft, wordt gemiddeld gezien minder ernstig ziek. Dat is, in een notendop, de conclusie van een groot internationaal onderzoek, begin juni gepubliceeerd in The New England Journal of Medicine.

Je denkt dan misschien: fijn, dat weten we dan ook weer. Als je bloedgroep A hebt, dan ben je na het lezen van dit bericht misschien wat ongeruster. Voor mensen met bloedgroep O is de studie wel goed nieuws.

Helaas is het allemaal ingewikkelder. Deze zomer verschenen enkele nieuwe onderzoeken over het verband tussen je bloedgroep en je risico op een ernstige ziekteverloop. Sommige studies bevestigden het eerste onderzoek, andere studies toonden een beperkter of zelfs helemaal geen verband. Te beperkt om je zorgen te maken als je bloedgroep A hebt. Of om je geen zorgen te maken als je bloedgroep O hebt.

Het probleem: de eerste studie kreeg veel media-aandacht, de latere, meer genuanceerde studies weinig of geen. Veel mensen denken daarom nog altijd dat ze meer (of minder) beschermd zijn door hun bloedgroep.