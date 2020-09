Brand vernielt keuken en restaurant van hotel De Cantarel in Voeren: 18 gasten geëvacueerd

De brand ontstond afgelopen nacht rond half twee. De uitbater van het hotel, Jordy Lindelauf, was zelf wakker geworden. "Er was overal dichte rook", zegt hij , "in de keuken, de veranda en de eetzaal. Ik heb dan mijn moeder en vader uit hun kamer gehaald en ben alle gasten gaan wekken."

Lindelauf slaagde erin de 18 gasten op tijd te evacueren. Zij konden in jeugdherberg de Veurs terecht. De uitbater liep wel een rookvergiftiging op, hij is voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht.

De brandweer van Voeren kreeg snel hulp van korpsen uit Nederland en Wallonië. Maar de keuken is wel helemaal in de as gelegd, en ook de eetzaal is voor een groot deel vernield. Experts zullen onderzoeken wat de brand veroorzaakt heeft. De uitbater vermoedt dat er een kortsluiting is geweest.