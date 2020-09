Brussel heeft al vijf ecologische crèches: "We produceren veel minder afval"

Een ecocrèche werkt volledig duurzaam. De kinderopvang is plastic-vrij, het water komt uit de kraan in plaats van uit flessen en het voedsel is biologisch en seizoensgebonden. En door de blauwe vuilniszakken af te schaffen, produceren ze maar liefst 200 afvalcontainers per jaar minder. Na een proefproject in Laken bleek de ingreep zelfs goedkoper dan verwacht.

“Door het beter bestellen van voedsel of van goederen, maar ook doordat we kraantjeswater gebruiken, produceren we veel minder afval”, zegt schepen van het Jonge Kind in de stad Brussel Arnaud Pinxteren (Ecolo). “We hebben nu één jaar ervaring met onze ecocrèche in Laken en we merken dat we veel minder PMD-afval hebben door onze nieuwe manier van werken.”