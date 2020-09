Buurtbewoners Truierbrug Hasselt willen niet weten van nieuw centrum voor dak- en thuislozen 

Gisteravond was er een infovergadering voor de buurtbewoners. Het stadsbestuur wil zo de buurt bij het project betrekken. Maar de meeste buurtbewoners willen niet weten van de komst van het daklozencentrum. "We hebben in het verleden al redelijk veel last gehad van drugsverslaafden en we zien het niet zitten om daar dan nog daklozen bij te krijgen die wat rondhangen in de buurt" klinkt het bij één van de buurtbewoners.

Hasselt krijgt 1,4 miljoen euro Vlaamse steun voor de bouw van het nieuwe centrum. Voorwaarden zijn wel dat het dicht bij het stadscentrum en het station wordt gebouwd en dat het voor 2023 klaar is. Maar net een stationsbuurt is al vaak een probleembuurt, horen we bij een andere buurtbewoner. "Je gaat daar nu juist de doelgroep zetten die het al moeilijk heeft. En wat ik enorm betreur, is dat het stadsbestuur het al van 2019 weet en dat er nu aan ons alleen maar wordt gezegd: jullie mogen nog kiezen wat er komt, maar het komt er."

Maar niet iedereen is negatief. "Ik ben wel bezorgd", zegt een derde buurtbewoner, "maar ik zie ook de opportuniteit om het niet als een gesloten huis te zien, bijvoorbeeld met de komst van een fietsherstelplaats, zodat je ook een integratie krijgt met de buurt en het geen gesloten eiland wordt."