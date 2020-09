Centra voor leerlingenbegeleiding sensibiliseren de scholen in West-Vlaanderen

Een hele klas, 24 leerlingen van het Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartinstituut in Brugge, is intussen voor 2 weken in quarantaine gegaan, nadat één van de leerlingen besmet raakte met het coronavirus. Een drastische maatregel, die ongetwijfeld voor tandengeknars gezorgd zal hebben bij de betrokken ouders. "Maar als je er geen zicht op krijgt met wie de besmette leerling allemaal contact heeft gehad, dan is dat het enige wat erop zit", zegt de arts van het CLB. In dat verband pleit Hans Vandenbroucke van het CLB van Ieper om een vaste plaats aan te houden in de klas. Als er dan iemand besmet is, volstaat het om slechts een paar leerlingen in quarantaine te sturen en niet de hele klas.

"De leerlingen die het dichtst bij de besmette leerling hebben plaatsgenomen, behoren dan bij de hoogrisicocontacten, meestal gaat dat om maximaal 5 leerlingen. Dit geldt enkel als de leerlingen in de klas een vaste plaats hebben. Als klassen door omstandigheden vaak veranderen van klasplaats, dan hebben alle leerlingen contact met de besmette leerling. Dan is de regel dat de hele klas een hoog risico loopt en moet iedereen in quarantaine."