Katholieke scholen vragen 14,5 miljoen euro extra om gat in begroting door coronacrisis te dichten

Het gaat hier voor een goed begrip enkel over de kosten die het voorbije schooljaar zijn gemaakt. De bijkomende investering van 14,5 miljoen euro die Katholiek Onderwijs Vlaanderen aan de regering vraagt, is dus bedoeld om de begrotingen van vorig jaar te doen kloppen.

Ook dit schooljaar zullen de scholen echter extra moeten investeren in veiligheid en die kosten zullen wellicht nog hoger oplopen dan vorig schooljaar, voorspelt Boeve. "We hebben sowieso die gewone kosten zoals het poetsen en de hygiënekosten. Maar als we de lokalen goed moeten verluchten en de ramen openzetten, dan betekent dat ook dat de stookkosten zullen toenemen. Het secundair onderwijs is nu ook volledig open, vorig jaar was dat maar half open. Dus er zijn nog wel een aantal factoren die we in rekening moeten brengen en waarbij we ervan kunnen uitgaan dat die kosten zeker even hoog zoniet hoger kunnen zijn."

Om de scholen niet in al te grote problemen te brengen, vraagt Boeve aan de Vlaamse regering "om die kosten samen met ons goed te monitoren en op tijd extra in te grijpen, zodanig dat onze scholen, de leerlingen en de leraren daar niet de dupe niet worden." Voor het eerste trimester van dit schooljaar heeft de Vlaamse regering alvast 22 miljoen euro extra middelen beloofd.