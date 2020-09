Dankzij atleet Bashir Abdi krijgen corona-verzorgers van UZ Gent een wandel-vergader-pad en droogkamer voor fietsers

Zoals in alle zorginstellingen hebben ook in het Gentse UZ de medewerkers hard doorgewerkt om hun COVID-patiënten te behandelen in soms moeilijke omstandigheden. Ze verdienen dus een extraatje, zo dachten ze bij het UZ, waar ook een fonds bestaat waarvan de Gentse atleet Bashir Abdi het gezicht is.

En omdat Bashir Abdi vorige vrijdag enkele records brak op de Memorial Van Damme, was het ook tijd om hem eens in de bloemetjes te zetten, dachten ze in het UZ. Abdi was vereerd met de erkenning, en kan op zijn beurt het UZ personeel steunen: niet alleen met zijn woorden maar ook met wat comfort dat met geld in het fonds betaald wordt.