De huisarts als kanarie in de steenkoolmijn: mijn patiënten zijn bang

Nergens in heel dit crisisverhaal wordt geluisterd naar de bevolking. Beschamend dat er dan een 80-plusser symbool moet staan voor de gevolgen van het totaal gebrek aan medezeggenschap als het gaat over ziekte, gezondheid en levenskwaliteit.

In de microkosmos die de huisartsenpraktijk is, zien we ook de gevolgen van de opeenvolging van maatregelen geadviseerd door een monocultuur van experten en uitgedragen door een regering die er eigenlijk geen is. Er wordt een klimaat van angst gecreëerd en dat wordt ook letterlijk zo uitgedragen: we kunnen beter veel vragen van de bevolking om zeker te zijn dat we al het minimum krijgen.

Je hoeft geen gedragspsycholoog te zijn om te weten dat angst een belabberde game changer is. Is de Belg ooit minder gaan roken omwille van de afschrikwekkende foto’s op de tabakswaren? Nee, even meeluisteren aan de toog of de kassa: een consequent beleid waarin mensen zelf keuzes kunnen maken en het controlegevoel behouden, dat levert op.