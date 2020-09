Deinse cultuursector heeft dubbel gevoel bij versoepeling corona-maatregelen

Alleen zalen met vaste zitplaatsen mogen weer extra mensen ontvangen: er moet maar 1 stoel tussen de individuele bezoeker of de bubbels, en alle rijen zitplaatsen mogen nu gebruikt worden. En dus mag er in het Leietheater in Deinze opnieuw meer publiek in de zaal zitten.

Maar dat geldt niet voor de evenementenzaal De Brielpoort. Dat is een open zaal met staanplaatsen, en valt daardoor buiten de versoepeling van de corona-maatregelen. Jammer, maar begrijpelijk, zegt schepen van cultuur Rutger De Reu. "Staanplaatsen zijn inderdaad moeilijk. Als mensen neerzitten tijdens een voorstelling, dan zullen ze ook gemakkelijker op hun plaats blijven zitten. Maar staanplaatsen zorgen voor meer contact tussen mensen. Dus ik begrijp de beslissing wel, maar ik hoop dat er in de toekomst ook voor die evenementenzalen een versoepeling komt, en dat we weer activiteiten kunnen organsieren in De Brielpoort."

Ondertussen bekijkt Deinze wel welke evenementen van De Brielpoort eventueel in openlucht kunnen doorgaan.