Dertiger uit Grobbendonk krijgt zes jaar cel voor moordpoging

De feiten speelden zich vorige zomer af op 13 juli, aan de woning van de schutter in Grobbendonk. 's Nachts belden twee mannen aan, ze kregen woorden over een ex van de schutter.



Op een gegeven moment ging de dertiger een jachtgeweer halen en schoot hij vanuit een raam op de eerste verdieping twee keer in de richting van de mannen. Ze werden geraakt door de hagelbolletjes.



De correctionele rechter in Turnhout volgde de redenering van het openbaar ministerie dat er sprake was van voorbedachtheid en de intentie om te doden. Naast zes jaar cel moet de man uit Grobbendonk zijn slachtoffers ook elk 3.500 euro schadevergoeding betalen. Dat bedrag kan nog oplopen.