Dirigent van operahuis De Munt onverwacht overleden

"Tot onze grote ontsteltenis delen wij u het uitermate droevige nieuws mee dat dirigent Patrick Davin deze namiddag overleden is, kort voor aanvang van een repetitie voor de opera "Is this the end?". Muzikanten, zangers en medewerkers van de Munt zijn in shock en de geplande repetities werden onmiddellijk afgelast. De gedachten van de directieleden en medewerkers van de Munt gaan op dit moment uit naar de familie en nabestaanden van Patrick Davin", meldt artistiek directeur Peter De Caluwe in een persmededeling.

Patrick Davin heeft een carrière gemaakt waarin alle soorten muziek aan bod kwamen. Hij volgde les bij Pierre Boulez en Peter Eötvös en verzorgde de wereldcreatie van talrijke werken van onder anderen Philippe Boesmans, Conlon Nancarrow, Henri en Denis Pousseur, Bruno Mantovani, Jean-Luc Hervé, en Kris Defoort.

Als dirigent werkte hij bij verschillende prestigieuze orkesten in verschillende landen als Duitsland, Frankrijk, Zwitserland of Nederland. In 2018 maakte Davin bijvoorbeeld een fel opgemerkt debuut aan de Deutsche Oper Berlin toen hem gevraagd werd last minute in te springen voor Berlioz' Damnation de Faust, een uitdaging die hij meesterlijk volbracht. In België werkte hij onder meer voor het l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège, het Brussels Philharmonic en het Antwerp Symphony Orchestra.