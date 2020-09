Ex-CEO KSV Roeselare wast zijn handen in onschuld: "Ik heb niets te maken met gesjoemel"

Diederik Degryse, de ex-CEO van KSV Roeselare, is in gebreke gesteld. Aan Radio 2 West-Vlaanderen ontkent hij formeel dat hij meegewerkt zou hebben aan gesjoemel binnen de club. "Ik draag al heel mijn leven ethiek in een hoog vaandel", zegt hij aan Radio 2 West-Vlaanderen. "Met het vervalsen van contracten hou ik me dus niet bezig. Gisteren niet, vandaag niet en morgen ook niet. Laat dat duidelijk zijn."

Degryse geeft toe dat hij bijzonder naïef is geweest en alles deed voor de club. "Achteraf is het altijd gemakkelijk praten, natuurlijk. De investeerders hebben bepaalde formuleringen gedaan en de sportief directeur heeft beloofd om die formuleringen om te zetten in sportieve resultaten. Dat is zo voorgelegd aan de club en de club heeft daarmee ingestemd. Meer kan ik daar ook niet over zeggen."