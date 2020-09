Experten over mondmasker in de klas: "Pas als cijfers beter zijn, kan mondmaskerplicht herbekeken worden"

Volgens epidemioloog Boudewijn Catry van Sciensano is de versoepeling van de coronamaatregelen in de klas nu nog niet aan de orde. "Gezien de stijgende cijfers nu, moeten de regels niet gewijzigd worden. Het is pas wanneer de maatregelen die nu gelden effect hebben, dat we kunnen kijken naar versoepeling", aldus Catry.

Viroloog Marc Van Ranst heeft dezelfde boodschap in "De afspraak". "Er is al heel veel over de mondmaskerplicht in de klassen nagedacht. Die maatregel is niet zomaar ingevoerd. De beslissing heeft een hoger doel en dat is dat we de scholen open kunnen houden. In een aantal landen zonder mondmaskerplicht zijn de scholen opnieuw gesloten", zegt Van Ranst.