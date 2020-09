Gezamenlijk fortuin van rijkste Amerikanen neemt verder toe, ondanks coronacrisis

Het Amerikaanse zakenblad Forbes heeft de nieuwe lijst bekendgemaakt van de 400 rijkste Amerikanen. Jeff Bezos voert de lijst al voor het derde jaar op rij aan. Zijn webwinkel Amazon kreeg de afgelopen maanden de wind in de zeilen doordat mensen meer online gingen kopen, toen winkels de deuren moesten sluiten in strijd tegen het coronavirus.

Jeff Bezos is de rijkste Amerikaan met een geschat vermogen van 179 miljard dollar. Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.

Bezos heeft een geschat vermogen van 179 miljard dollar. Een jaar geleden werd zijn fortuin nog op 114 miljard dollar geschat. Microsoft-medeoprichter Bill Gates en Facebook-topman Mark Zuckerberg vervolledigen de top drie. Gates zijn vermogen groeide tot 111 miljard dollar en dat van Zuckerberg tot 85 miljard dollar. De zakenman die er procentueel het meeste op vooruitging, is Elon Musk, bekend van het ruimtevaartbedrijf SpaceX en elektrische autobouwer Tesla. Zijn vermogen wordt geschat op 68 miljard dollar, vorig jaar was dat nog 19,9 miljard.

President Trump is een van de verliezers in de lijst, maar blijft goed voor 2,5 miljard dollar. Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

Een van de verliezers dit jaar is de Amerikaanse president Donald Trump. Hij valt terug van de naar de 339e plaats in de ranglijst. Zijn imperium van kantoren, hotels en resorts had zwaar te lijden onder de coronacrisis. Zijn vermogen wordt geschat op 2,5 miljard dollar, vorig jaar was het nog 3,1 miljard. Het valt op dat vooral zakenlui die hun fortuin bouwden op media, ontspanning en olie verlies maken. Wie inzet op nieuw technologie en groene energie kan meestal wel winst boeken.

Eric Yuan, de topman van Zoom, is de hoogste nieuwkomer. Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.

De hoogste nieuwkomer in de lijst is Eric Yuan, de topman van Zoom. Zijn fortuin wordt geschat op 11 miljard dollar. Hij staat daarmee op de 43e plaats in de ranglijst. Zoom is een toepassing om via een video-verbinding op afstand te vergaderen en werd heel erg populair de afgelopen maanden bij telewerkers. Sinds begin dit jaar steeg het aandeel van het bedrijf meer dan 400 procent op de Amerikaanse beurs Wall Street.

Nog een nieuwkomer in de lijst is Alice Schwartz, een dame van in de negentig die bijna zeventig jaar geleden mee Bio-Rad Laboratories oprichtte. Het biotechbedrijf, dat onder meer coronatests produceert, is sinds het begin van de coronapandemie sterk gegroeid. Haar vermogen wordt geschat op 2,2 miljard dollar.

Jobverlies