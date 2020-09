Ga na hoe druk het op de trein is met nieuwe app

In de app kun je ook een route berekenen, maar voorlopig nog geen tickets kopen. Dat kan wel nog in de andere NMBS-app. Op termijn is het wel de bedoeling om alle functies samen in één app onder te brengen. Doordat ze nu de nieuwe functie snel wilden lanceren, was het volgens de NMBS nog niet mogelijk beide apps samen te voegen.

In dit voorbeeld zijn er vrije zitplaatsen op deze trein, lees verder onder de afbeelding: